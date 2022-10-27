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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олейников рассказал, кто повлиял на его уход из ЦСКА

27 Октября 2022 • 10:30 Комментировать
Ахмат
...
Ростов
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29.10 16:30

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников, ранее выступавший за ЦСКА, рассказал, почему ему не удалось закрепиться в составе «армейцев».

Напомним, Олейников выступал за ЦСКА в период с 2017 по 2019 год, проведя в общей сложности за московскую команду два матча, не отметившись в них результативными действиями.

По словам 24-летнего футболиста, тогдашний главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко на него не рассчитывал, из-за чего полузащитнику и пришлось покинуть «армейский» клуб.

«Когда у меня оставался год контракта, мы с ЦСКА договорились о расторжении по обоюдному согласию. Спасибо руководству ЦСКА, что пошли мне навстречу. Понимал — мне нужно было уходить, чтобы постоянно играть на взрослом уровне», — приводит слова Олейникова «Чемпионат».

После ЦСКА Олейников выступал за «Факел», «Шинник» и «Чайку», из который минувшим летом перешёл в «Ахмат». В текущем сезоне полузащитник провёл в составе грозненской команды 17 матчей, забив в них четыре гола и отдав столько же результативных передач.    

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Ганчаренко Ахмат Иван Олейников
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