Олейников рассказал, кто повлиял на его уход из ЦСКА

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников, ранее выступавший за ЦСКА, рассказал, почему ему не удалось закрепиться в составе «армейцев».

Напомним, Олейников выступал за ЦСКА в период с 2017 по 2019 год, проведя в общей сложности за московскую команду два матча, не отметившись в них результативными действиями.

По словам 24-летнего футболиста, тогдашний главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко на него не рассчитывал, из-за чего полузащитнику и пришлось покинуть «армейский» клуб.

«Когда у меня оставался год контракта, мы с ЦСКА договорились о расторжении по обоюдному согласию. Спасибо руководству ЦСКА, что пошли мне навстречу. Понимал — мне нужно было уходить, чтобы постоянно играть на взрослом уровне», — приводит слова Олейникова «Чемпионат».

После ЦСКА Олейников выступал за «Факел», «Шинник» и «Чайку», из который минувшим летом перешёл в «Ахмат». В текущем сезоне полузащитник провёл в составе грозненской команды 17 матчей, забив в них четыре гола и отдав столько же результативных передач.