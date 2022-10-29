​«Слепые, что ли?» - Карпин пошутил над Комличенко

В субботу «Ростов» порадовал своих болельщиков гостевой победой над «Ахматом» с результатом 2:1. Лучшим футболистом игры был признан нападающий ростовчан Николай Комличенко.

Проходя мимо Николая Комличенко после игры, главный тренер «Ростова» пошутил над своим подопечным.

«Кто выбирал? Слепые, что ли?» - сказал Карпин по поводу награды для форварда. Слова тренера приводит «Матч ТВ».

На текущий момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Впрочем, по итогам тура команда Валерия Карпина может опуститься на четвёртую позицию.

Следующий матч «Ростов» проведёт 6 ноября – против «Динамо» на своём поле.