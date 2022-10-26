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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олейников – об «Ахмате»: «Если у команды не идёт матч, в раздевалку может зайти руководство»

26 Октября 2022 • 23:29 Комментировать
Ахмат
...
Ростов
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29.10 16:30

Полузащитник грозненского «Ахмата» Иван Олейников рассказал об атмосфере в раздевалке команды во время неудачных матчей.

Футболист рассказал о том, что грозненский клуб из числа тех, которые сражаются на футбольном поле от стартового до финального свистка. Играть не на сто процентов нет возможности совершенно, за каждым игроком наблюдают, сказал Олейников.

«Если у команды не идёт матч, в раздевалку может зайти руководство и сказать, что мы показываем не тот футбол. Говорят, что это игра не «Ахмата», а непонятно какой команды», - цитирует спортсмена «Чемпионат».

Полузащитник поведал о том, что после подобных слов вся команда выходит на следующий период игры заряженной, готовой биться до победы.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Ахмат Иван Олейников
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