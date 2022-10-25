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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шелия — о результатах «Ахмата»: «Пока всё неплохо»

25 Октября 2022 • 14:25 Комментировать
Ахмат
...
Ростов
1 2.40 X 3.50 2 2.80
29.10 16:30

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия оценил результаты своей команды в текущем сезоне.

«Пока все неплохо. Двигаемся от игры к игре, стараемся побеждать в каждом матче. Чем выше мы располагаемся в таблице, тем лучше в психологическом плане», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».

Вратарь заявил, что «Ахмат» должен оказаться как можно выше в турнирной таблице Российской премьер-лиги независимо от того, будут ли наши клубы участвовать в еврокубковых турнирах.

В текущем сезоне 33-летний Шелия принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 19 мячей и два раза смог сохранить свои ворота «сухими».

После 14-ти туров «Ахмат» занимает 6-е место в РПЛ, набрав 23 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Гиорги Шелия Ахмат
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