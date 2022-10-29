Карпин празднует успех: Комличенко и Сильянов принесли «Ростову» волевую выездную победу над «Ахматом»

В Грозном в последнем туре первого круга чемпионата России встречались «Ахмат» с «Ростовом».

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1:2. Гол Дмитрия Полоза (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Незасчитанный гол Щетинина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:1. Гол Николая Комличенко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Уткин попадает в штангу (видео). Ахмат - Ростов. Футбол 1:0. Гол Мохамеда Конате (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

У «Ахмата» и «Ростова» в последнее время в таблице РПЛ наблюдалось встречное движение. Дончане начали постепенно опускаться вниз со второй строчки, а грозненцы двигались из глубокой середины в обратном направлении. Что касается команды Валерия Карпина, то она до поездки в Грозный выиграла однажды в четырёх предыдущих турах Премьер-лиги.

«Ахмат» при Сергее Ташуеве, наоборот, один раз не выиграл в четырёх предыдущих турах чемпионата. А учитывая короткий период Юрия Нагайцева в качестве исполняющего обязанности главного тренера, грозненский клуб победил в четырёх из пяти своих последних матчей в РПЛ к моменту встречи с «Ростовом». В случае победы хозяев команды сравнялись бы по набранным очкам.

Гости начали игру первым номером, контролируя мяч на чужой половине поля. Другое дело, что это не приносило никакой опасности перед воротами грозненцев. Защитники ростовчан подумали, что им тоже ничего не угрожает, но они ошиблись. Конате принял длинный заброс Олейникова и хоть не вышел именно один на один, всё равно поразил правый нижний угол (1:0).

Забитый гол эмоционально вдохновил «Ахмат». Особенно нацелен на чужие ворота был Лечи Садулаев. В зоне правого инсайда он протискивался сквозь защитников соперника, но его удар блокировали. Также он пробивал после выката Богосаваца, и получалось рядом со створом.

Потом «Ахмат» отошёл назад, и «Ростов» стал оказывать на него давление, но не за счёт выверенных комбинаций, а просто за счёт напора. Только все попытки гостей блокировались, за исключением ударов мимо створа, которые наносились Глебовым и Тугаревым.

В конце тайма у грозненцев стали снова возникать подходы в чужим воротам. Достаточно тревожный для гостей эпизод возник, когда Бериша прострелил слева вдоль линии штрафной на Олейникова, который из полукруга пробил чуть выше створа. Таким образом, к перерыву сохранилось минимальное преимущество «Ахмата» в счёте.

После 50-й минуты хозяева устроили футбольную бомбардировку ворот соперника. Опять же, в основном удары блокировались, а квинтэссенцией стало попадание Конате в перекладину – правда, из офсайда. Дальше пошла игра с примерно равными шансами, где Тимофеев пробивал выше створа с подбора, а Уткин посылал мяч в штангу.

Вопрос исхода матча оставался открытым. Ростовчанам удалось сравнять счёт, и казалось, что они даже вышли вперёд. Сначала с некоторым вкраплением сработала связка Уткина и Комличенко. Первый подал слева штрафной, а второй подхватил мяч после отскока от Мелёхина и отправил его в цель (1:1).

Через две минуты гости уже праздновали свой второй гол в этой встрече. Комличенко на сей раз выступил в качестве ассистента, выкатив мяч на подступы к штрафной для Щетинина, поразившего левый нижний угол. Однако система ВАР сработала против «Ростова». Комличенко подыграл себе руками, в чём главный арбитр Безбородов убедился на видеоповторе.

Впрочем, добилась-таки долгожданной победы команда Валерия Карпина. У хозяев острота впереди напрочь пропала, а гостевую подачу с левого фланга в исполнении Осипенко на дальней штанге замкнул ногой Сильянов (1:2). Проявивший волю «Ростов» нарушил негативную тенденцию последних туров и оторвался от не сникавшего успех в неком подобии финального штурма «Ахмата» на шесть очков, догнав «Спартак» при лишней проведённой встрече. Грозненцы же впервые проиграли дома при Сергее Ташуеве.

Кирилл Иванцов