Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче «Факела» и «Ростова».

- «Ростов» сейчас подсел. Когда он играл с «Динамо» в Кубке, он смотрелся неплохо, но в конце тоже подсел. И этот момент ключевой. Команда подустала, а возможностей для хорошей ротации, видимо, нет. У «Ростова» сейчас нет лёгкости, поэтому и нет результата. Игроки могут здорово сыграть с топовым соперником, но потом оступиться там, где надо спокойно забирать свои очки, как кажется. Пока рановато ждать от них стабильности. В начале сезона я сам говорил, что «Ростов» смотрится стабильно и показывает очень хороший футбол. А сейчас он играет всплесками. Но все же ещё все впереди.

Но борьба за медали, конечно, будет. Я могу выделить команды, которые будут бороться за медали: ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и «Ростов». А «Спартак» и «Зенит» пока смотрятся посильнее остальных. Я не знаю, как будет складываться борьба за чемпионство. По составу «Зенит» все равно сильнейший в лиге. Но терять очки он будет, интрига может быть. «Зенит» тоже не слишком убедительно смотрится. «Спартак» прибавил. Сегодня он конкурент «Зениту», - сказал Деменко.