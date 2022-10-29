Руслан Агаларов: «Хочется верить, что Гамид вернётся на свой уровень»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, поделился мнением об игре своего сына в нынешнем сезоне.

Напомним, Агаларов перешёл в «Ахмат» минувшим летом из «Уфы». В текущем сезоне 22-летний форвард провёл в составе грозненской команды 11 матчей, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу.

«Хочется верить, что Гамид вернётся на свой уровень, но пока он в резерве. Наверное, тренер знает, что делает», — цитирует Руслана Агаларова «Матч ТВ».

Действующий контракт Гамида Агаларова с «Ахматом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 5 миллионов евро.