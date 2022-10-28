Агент: Летом Соу вернётся в «Ростов»

Агент Луиджи Соррентино, представляющий интересы нападающего «Анкарагюджю», поделился информацией о будущем игрока. Напомним, права на 28-летнего футболиста принадлежат «Ростову».

«Али очень доволен в Турции, и в его клубе всем также довольны им. В данный момент у Соу все отлично, но в футболе, как известно, все меняется каждый день», — приводит слова Соррентино «РБ Спорт».

Агент отметил, что пока Соу продолжит выступать за турецкий, а летом вернется в «Ростов».

В текущем сезоне форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Турции, в которых отметился двумя забитыми мячами. Действующий контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до 2025 года.