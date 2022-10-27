Олейников заявил о желании вернуться в ЦСКА

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников, ранее выступавший за ЦСКА, заявил, что был бы рад однажды вернуться в московский клуб, цвета которого защищал на протяжении большей части своей жизни.

«Если буду показывать хороший футбол, буду лидером команды, кто знает, может, ЦСКА захочет меня вернуть? Я воспитанник ЦСКА, этому буду только рад. Это особый для меня клуб», — цитирует Олейникова «Чемпионат».

Напомним, Олейников выступал за ЦСКА в период с 2017 по 2019 год. За основную команду «красно-синих» полузащитник провёл лишь два официальных матча, не отметившись в них результативными действиями. В текущем сезоне на счету футболиста четыре гола и четыре результативные передачи в 17 проведённых встречах за «Ахмат».