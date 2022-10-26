Олейников – о Дзагоеве: «Травмы Алана чуть скомкали его карьеру»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Иван Олейников поделился своим мнением о травмах футболиста «Рубина» Алана Дзагоева.

«Всегда считал его игроком высочайшего класса. К сожалению, травмы Алана чуть скомкали его карьеру, но это футбол», - цитирует спортсмена «Чемпионат».

Игрок отметил тот факт, что получение травм нельзя предсказать, ровно как нельзя предсказать и события, которые могут с тобой случиться.

Олейников выступал в ЦСКА с 2017 по 2019 год. Дзагоев играл за «армейцев» с 2008 по 2022 год и провёл за это время 282 матча, и сумел отличиться 55 раз. В нынешнем сезоне трёхкратный чемпион России представляет казанский «Рубин».