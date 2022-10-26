Писарев сравнил Карпина с Романцевым

Тренер сборной России Николай Писарев оценил работу наставника национальной команды Валерия Карпина.

«Карпина понимают — то, что он хочет донести, очень доступно. Такой же был Олег Романцев. Очень хороший русский язык, поставленная речь. Это важный момент, который определяет хорошего тренера», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

По мнению специалиста, нужно иметь не только крутые мысли, но и уметь правильно их донести до игроков, чтобы они поверили в это. Футболисты «Ростова» верят в тренера и выполняют все его установки, поэтому показывают такой результат, добавил Писарев.

«Ростов» занимает четвертое место в РПЛ, набрав 26 очков после 14 туров.