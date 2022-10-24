Сенников: Пиняев способен усилить «Локомотив»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в стан «красно-зелёных».

«У Сергея хорошее будущее и перспектива. Я уверен, что он может усилить «Локомотив», — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Эксперт считает, что по своим скоростным и техническим качествам молодой форвард напоминает Марата Измайлова, который был в «Локомотиве».

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» заинтересованы в подписании 17-летнего Пиняева.

В этом сезоне нападающий принял участие в десяти матчах во всех турнирах, забил два мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.