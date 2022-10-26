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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сразу два клуба Серии А проявляют интерес к Зайнутдинову эксклюзив

26 Октября 2022 • 16:22 Комментировать
Наполи
...
Сассуоло
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29.10 16:00

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов привлёк внимание «Аталанты» и «Сассуоло».

Обе команды активно следят за универсальным футболистом и хотят уже зимой попробовать заключить с ним соглашение. И тем, и другим необходим универсальный игрок, способный закрыть оба фланга. Отметим, что «Аталанта» два года назад уже интересовалась Зайнутдиновым, но до конкретного предложения тогда не дошло.

Ранее сам 24-летний футболист сообщал, что представители «Аталанты» обращались к его агенту с целью разузнать дополнительную информацию.

Действующий контракт Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «армейцев» 15 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Аталанта Сассуоло Бактиёр Зайнутдинов
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