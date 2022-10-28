Черевченко назвал главные проблемы «Локомотива»

Экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко высказался о неудачных результатах «железнодорожников».

«Главная проблема «Локомотива» — отсутствие главного тренера. Вторая проблема — игра в обороне. Атакующие игроки в команде добротные», — приводит слова Черевченко «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявил, что недостаточно просто иметь в составе хороших игроков, из них еще необходимо собрать команду. Нужно брать тренера, который является авторитетом для игроков, но в российских командах многих берут по знакомству, добавил Черевченко.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 12 очков после 14 туров.