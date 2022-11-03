​ЭСК объяснила, почему арбитр Любимов не ошибался в дерби «Локомотив» - ЦСКА

На страницах официального сайта Российского футбольного союза была опубликована информация об итогах последнего заседания экспертно-судейской комиссии. Среди прочего, по обращению ЦСКА были рассмотрены два момента из матча команды против «Локомотива».

ЭСК решила, что арбитр Артём Любимов правильно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в начале второго тайма. Члены комиссии считают, что контакт между Станиславом Магкеевым и Матвеем Лукиным был незначительным, и что произошёл он, когда ноги нападающего находились на газоне. Отмечается, что явного толчка в спину со стороны защитника не было, а нападающий преувеличил последствия контакта.

Также ЭСК поддержала Артёма Любимова в решении отменить гол ЦСКА в концовке матча. Установлено, что в атакующей фазе Егор Ушаков нарушил правила в атаке против Дмитрия Баринова. Игрок ЦСКА сделал неестественное движение рукой и совершил безрассудный контакт с лицом соперника.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 1:0.