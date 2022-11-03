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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЭСК объяснила, почему арбитр Любимов не ошибался в дерби «Локомотив» - ЦСКА

03 Ноября 2022 • 15:09 Комментировать (1)
Локомотив Москва
0:1
ЦСКА Москва
окончен

На страницах официального сайта Российского футбольного союза была опубликована информация об итогах последнего заседания экспертно-судейской комиссии. Среди прочего, по обращению ЦСКА были рассмотрены два момента из матча команды против «Локомотива».

ЭСК решила, что арбитр Артём Любимов правильно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в начале второго тайма. Члены комиссии считают, что контакт между Станиславом Магкеевым и Матвеем Лукиным был незначительным, и что произошёл он, когда ноги нападающего находились на газоне. Отмечается, что явного толчка в спину со стороны защитника не было, а нападающий преувеличил последствия контакта.

Также ЭСК поддержала Артёма Любимова в решении отменить гол ЦСКА в концовке матча. Установлено, что в атакующей фазе Егор Ушаков нарушил правила в атаке против Дмитрия Баринова. Игрок ЦСКА сделал неестественное движение рукой и совершил безрассудный контакт с лицом соперника.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Артём Любимов
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Комментарии (1)
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Южный201
03 Ноября 2022 в 16:21
Надо же,носик поранил Баринову...
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