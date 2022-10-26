Агент Бистровича сообщил, что игрок хочет вернуться в ЦСКА

Вукмил Вукмирица, агент полузащитника «Лечче» Кристияна Бистровича, ответил на вопрос, хотел бы его клиент вернуться в ЦСКА. Напомним, права на хорвата принадлежат «армейцам».

«У Бистровича в Италии все хорошо. Конечно, он хотел бы вернуться в ЦСКА после аренды. Но решение за «Лечче», — приводит слова Вукмирицы «Чемпионат».

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями. Трудовое соглашение Бистровича с ЦСКА рассчитано до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,2 миллиона евро.