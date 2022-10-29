Нигматуллин: «ЦСКА заслуженно победил «Локомотив»

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о победе ЦСКА над «железнодорожниками» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

«ЦСКА заслуженно победил, хотя нельзя сказать, что «Локомотив» плохо играл. Игра «Локо» была больше похожа на навал, нежели на разумный комбинационный футбол», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

При этом эксперт заявил, что не может обвинить игроков «Локомотива» в отсутствии желания, но у Андрея Фёдорова пока не получается построить команду.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Локомотив» идет на 14-й строчке, имея 12 зачетных баллов.