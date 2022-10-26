Стало известно, почему ЦСКА не может получить задолженность от «Вест Хэма» за Влашича

Стало известно, почему ЦСКА не может получить задолженность в размере девять миллионов евро от «Вест Хэма» за хорватского полузащитника Николу Влашича.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», это связано с санкциями, которые наложило правительство Великобритании на российские организации.

Напомним, что 25-летний футболист перешёл в стан «молотобойцев» из столичного клуба летом прошлого года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

Он не смог зарекомендовать себя в английском клубе. Влашич принял участие в 31 встрече во всех турнирах, в которых один раз поразил ворота соперника и дважды ассистировал партнёрам по команде. Нынешний сезон он проводит в аренде в «Торино».