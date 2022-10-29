​Изидор и Камано – в атаке «Локомотива» на дерби с ЦСКА

В субботу вечером в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги пройдёт дерби между «Локомотивом» и ЦСКА. Наставник «железнодорожников» Андрей Фёдоров решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Гилерме, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Камано, Изидор.

«Локомотив» на текущий момент занимает лишь 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.