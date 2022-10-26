Пономарёв: «ЦСКА обязательно будет в призёрах»

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о шансах «армейцев» попасть в тройку по итогам сезона Российской премьер-лиги.

«У нас надежный вратарь, сформировавшаяся защита, стабильная полузащита, но и впереди уже кое-что есть, Чалов стал настоящим мужиком и форвардом. Есть над чем работать, но, думаю, что команда в призерах обязательно будет», — заявил экс-игрок «красно-синих», чьи слова цитирует Betonmobile.ru. По мнению эксперта, ЦСКА пришёл в стабильное состояние, поскольку, помимо качественного состава, у «армейцев» появились сильный тренер в лице Владимира Федотова, а также хорошая молодёжь.

После 14 туров московская команда находится в тройке, уступая лидирующему «Зениту» десять очков.

