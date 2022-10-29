Черчесов отреагировал на дисквалификацию Федотова и Абаскаля

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на дисквалификацию наставника ЦСКА Владимира Федотова и рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Напомним, оба тренера были дисквалифицированы на одну игру за словесную перепалку по ходу матча 13-го тура РПЛ, который завершился вничью со счётом 2:2.

«Видел только заголовки. Не знаю, что там было. Что касается дисквалификации за эмоции, то мне с «Монако» судья тоже жёлтую влепил. Так что они не одни такие», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Свой следующий матч ЦСКА проведёт сегодня, 29 октября, против «Локомотива». А «Спартак» завтра, 30 октября, встретится с московским «Торпедо».