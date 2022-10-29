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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов отреагировал на дисквалификацию Федотова и Абаскаля

29 Октября 2022 • 10:51 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
1 4.10 X 3.90 2 1.83
Через 7 ч. 9 мин.

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на дисквалификацию наставника ЦСКА Владимира Федотова и рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Напомним, оба тренера были дисквалифицированы на одну игру за словесную перепалку по ходу матча 13-го тура РПЛ, который завершился вничью со счётом 2:2.

«Видел только заголовки. Не знаю, что там было. Что касается дисквалификации за эмоции, то мне с «Монако» судья тоже жёлтую влепил. Так что они не одни такие», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Свой следующий матч ЦСКА проведёт сегодня, 29 октября, против «Локомотива». А «Спартак» завтра, 30 октября, встретится с московским «Торпедо».  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ференцварош Станислав Черчесов Владимир Федотов Гильермо Абаскаль
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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id343572846
29 Октября 2022 в 11:11
Многие не умеют сдерживать себя, потом жалеют...
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