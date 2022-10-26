Черевченко: Вылет в Первую лигу «Локомотиву» точно не грозит

Экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением о текущем положении «железнодорожников» в РПЛ.

«Не думаю, что «Локомотив» вылетит в Первую лигу. Это даже не обсуждается. По составу команда хорошая, там собраны футболисты достаточно высокого уровня», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

По мнению эксперта, с таким составом «Локомотив» должен быть в первой пятерке, но фамилии не играют в футболе.

Столичный клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 12 набранных очков после 14 туров. В предстоящем матче «Локомотив» примет ЦСКА, игра пройдет 29 октября в 19:00 по мск.