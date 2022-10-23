В «Локомотиве» отреагировали на слова Баринова о безразличии

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных после домашнего поражения от «Динамо» (1:3) в матче 14-го тура РПЛ прокомментировал слова полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова, ранее обвинившего своих партнёров в безразличии.

«Дмитрий Баринов — очень яркий и эмоциональный человек. Наверное, на тот момент у него было такое мнение. Но наша общая задача, чтобы «Локомотив» был единым коллективом», — приводит слова Нагорных «Чемпионат».

Это поражение опустило «Локомотив» на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. На счету «железнодорожников» по-прежнему 12 очков после 14 проведённых встреч. Динамовцы же взобрались на шестое место, набрав 23 балла.