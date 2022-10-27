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Пиняев прокомментировал слухи о возможном переходе в «Локомотив»

27 Октября 2022 • 11:49 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
1 3.80 X 3.75 2 1.90
29.10 19:00

Игрок «Крыльев Советов» Сергей Пиняев отреагировал на информацию о своём возможном переходе в московский «Локомотив».

17-летний футболист признался, что ничего не слышал об интересе со стороны «железнодорожников», поэтому полностью сконцентрирован на выступлениях за самарскую команду.

«Я не читаю прессу. На данный момент я – футболист «Крыльев Советов». У меня, как и у всей команды, на носу много важных матчей, я полностью сосредоточен на них и буду делать всё, чтобы порадовать наших болельщиков победами и голами», — приводит слова Пиняева Metaratings.

Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» уже провело предварительные переговоры с представителями футболиста.

Действующий контракт Пиняева с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 1,7 миллиона евро. В текущем сезоне вингер провёл в составе самарской команды 11 матчей, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Сергей Пиняев
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