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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин признался, что ждал более результативную игру в матче «Локомотив» - ЦСКА

29 Октября 2022 • 21:57 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
ЦСКА Москва
окончен

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о результате матча 15-го тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА (0:1).

«Ждал более интенсивную игру с большим количеством голов. Заслуженная ли победа ЦСКА? ЦСКА очень хотел отстоять счет и победить, поэтому играл полностью в оборонительный футбол», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

По мнению эксперта, у «армейцев» присутствовала нервозность из-за проблем с потерей защитников, поэтому «Локомотив» иногда владел преимуществом, но счет на табло.  

ЦСКА занимает 3-е место в РПЛ, набрав 29 очков, а «железнодорожники» закончили первый круг Российской премьер-лиги на 14-й строчке, имея в своем активе 12 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Дмитрий Булыкин
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