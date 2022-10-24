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Булыкин: «Пиняеву будет важна зарплата в «Локомотиве»

24 Октября 2022 • 11:41 Комментировать
Урал
...
Крылья Советов
Через 5 ч. 9 мин.

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о возможном переходе игрока «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в стан «железнодорожников».

Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» уже провело предварительные переговоры с представителями 17-летнего игрока. Однако спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что ничего об этом не знает.

По мнению Булыкина, большое значение для Пиняева при переходе в московский клуб будет иметь его зарплата на новом месте.

«Если руководство «Локомотива» общалось с представителями Пиняева, значит Сергей нужен клубу. Главное, какие условия ему предложат «железнодорожники». Пиняев – перспективный парень, но что с ним будет дальше, никто не знает. Ещё неизвестно, когда наладится обстановка в «Локомотиве». Сергею будет важна зарплата в клубе», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Пиняев провёл в составе самарской команды 10 матчей, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 1,7 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Дмитрий Булыкин Сергей Пиняев
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