Булыкин: «Пиняеву будет важна зарплата в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о возможном переходе игрока «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в стан «железнодорожников».

Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» уже провело предварительные переговоры с представителями 17-летнего игрока. Однако спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что ничего об этом не знает.

По мнению Булыкина, большое значение для Пиняева при переходе в московский клуб будет иметь его зарплата на новом месте.

«Если руководство «Локомотива» общалось с представителями Пиняева, значит Сергей нужен клубу. Главное, какие условия ему предложат «железнодорожники». Пиняев – перспективный парень, но что с ним будет дальше, никто не знает. Ещё неизвестно, когда наладится обстановка в «Локомотиве». Сергею будет важна зарплата в клубе», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Пиняев провёл в составе самарской команды 10 матчей, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 1,7 миллиона евро.