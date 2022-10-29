Агент Кучаева сообщил, почему игрок не примет участие в матче с «Локомотивом»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, поделился информацией о состоянии футболиста. Отметим, что хавбек не попал в заявку своей команды на предстоящее дерби с «Локомотивом». Ранее представитель игрока сообщал, что Кучаев заболел, но возможно будет готов к этому матчу.

«У Кости повреждение задней поверхности бедра, поэтому он пропускает матч. О сроках восстановления пока не знаем», — заявил Клюев «Спорт-Экспрессу».

ЦСКА сегодня, 29 октября, в гостях встретится с «Локомотив» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги, начало матча запланировано на 19:00 по мск. За событиями игры можно будет следить на портале LiveResult.ru.