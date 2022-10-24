Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов в ближайшее время может покинуть столичный клуб.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «армейцы» готовы отпустить своего хавбека, если им поступит предложение в районе 4-5 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Зайнутдинов находится в сфере интересов нескольких итальянских клубов.

В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Действующий контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала transfermarkt оценивают стоимость Зайнутдинова в три с половиной миллиона евро.