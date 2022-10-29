«Локомотив» установил клубный антирекорд по очкам после первого круга

В матче пятнадцатого тура российского чемпионата московский ЦСКА добыл три очка в противостоянии с «Локомотивом». Единственный мяч в середине первого тайма забил Хесус Медина, отыграться «Локомотив» не сумел. С другой стороны, у ЦСКА были также и удары в каркас ворот.

В результате после завершения первого круга чемпионата у московского «Локомотива» лишь двенадцать очков, что стало антирекордом клуба за все время выступлений в высшей лиге российского чемпионата (с 1992 года). Предыдущий антирекорд был установлен в сезоне 2016\2017, когда московская команда набрала семнадцать очков.