Лукин: «Я готов расплакаться»

В матче пятнадцатого тура российского чемпионата московский ЦСКА добыл три очка в противостоянии с «Локомотивом». Единственный мяч в середине первого тайма забил Хесус Медина, отыграться «Локомотив» не сумел.

С другой стороны, у ЦСКА были также и удары в каркас ворот. События игры прокомментировал игрок, признанный лучшим на поле - Матвей Лукин. Он признался, что испытал большое эмоциональное потрясение.

- Я готов сейчас заплакать. На трибунах была моя семья, которая меня постоянно поддерживала, - цитирует слова Лукина пресс-служба РПЛ.

В шестнадцатом туре российской Премьер-лиги ЦСКА сразится дома с «Пари НН», это случится пятого ноября.