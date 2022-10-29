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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лукин: «Я готов расплакаться»

29 Октября 2022 • 23:39 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
ЦСКА Москва
окончен

В матче пятнадцатого тура российского чемпионата московский ЦСКА добыл три очка в противостоянии с «Локомотивом». Единственный мяч в середине первого тайма забил Хесус Медина, отыграться «Локомотив» не сумел.

С другой стороны, у ЦСКА были также и удары в каркас ворот. События игры прокомментировал игрок, признанный лучшим на поле - Матвей Лукин. Он признался, что испытал большое эмоциональное потрясение.

- Я готов сейчас заплакать. На трибунах была моя семья, которая меня постоянно поддерживала, - цитирует слова Лукина пресс-служба РПЛ.

В шестнадцатом туре российской Премьер-лиги ЦСКА сразится дома с «Пари НН», это случится пятого ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Матвей Лукин
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