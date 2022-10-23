​ЦСКА потерял двух игроков на дерби с «Локомотивом»

В воскресенье ЦСКА не смог обыграть «Оренбург» на поле соперника – матч 14-го тура Премьер-лиги завершился вничью со счётом 2:2. Среди игроков, которые были предупреждены в этом поединке, оказались защитник «армейцев» Мойзес и полузащитник Саша Зделар. Они не смогут сыграть в следующем матче ЦСКА в чемпионате России по причине перебора жёлтых карточек.

Впереди у ЦСКА московское дерби против «Локомотива». Команды выяснят отношения на поле «железнодорожников» в следующую субботу, 29 октября. Стартовый свисток будет дан в 19:00 по столичному времени.

ЦСКА на текущую минуту занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.