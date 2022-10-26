Бывший тренер «Локомотива» Давидс: «Если бы я остался, «Локомотив» был бы близок к самым высоким местам»

Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс заявил, что если бы они с экс-наставником команды Йозефом Циннбауэром остались в команде, то в будущем «железнодорожники» боролись бы за самые высокие места.

Напомним, Циннбауэр был отправлен в отставку после разгромного поражения «красно-зелёных» от «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура РПЛ.

«Если бы я остался, могу гарантировать на сто процентов, что «Локомотив» не вылетел бы. Если бы нам выпал шанс поработать плодотворно отработать в паузу на чемпионат мира, провести 3-5 недель с командой, гарантирую на сто процентов, что «Локомотив» не только не вылетел бы, но по итогам был бы близок к самым высоким местам в лиге», — цитирует Давидса «РБ Спорт».

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» набрал 12 очков, расположившись на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. От зоны прямого вылета «железнодорожников» отделяют три очка. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут 29 октября против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.