Габриэл: «Футбол - это мафия. Тогда я был один - без агентов и пиарщиков. Меня никто не проталкивал»

Бразильский форвард «Локомотива» Педро Габриэл поведал о проблемах в бразильском футболе.

Футболист рассказал о том, что его футбольные навыки не оценивались по достоинству ни в одном из бразильском клубе, среди которых «Сан‑Паулу», «Сантос» и «Атлетико Минейро», отмечая недостаточные спортивные способности игрока. Однако некоторые другие люди имели возможность заплатить тренеру за то, чтобы тот вписал их в заявку на матч.

«Мне рассказывали, что я не подхожу по спортивным параметрам. Но я убежден, что это была неправда. Футбол — это мафия. Тогда я был один — без агентов и пиарщиков. Меня никто не проталкивал», - цитирует футболиста Sport24.

«Однако мне удалось просочиться через сито. Так что фавела победила!» - добавил спортсмен.