Пономарёв считает, что Чалову не стоит переходить в «Венецию»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в «Венецию».

«Зачем это надо? Второй дивизион. Что это за унижение? Еще этого не хватало. Чалов уже игрок другого уровня. За последнее время он сильно прибавил», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

Эксперт считает, что аренда в «Базель» помогла Чалову, он возмужал и стал трудиться на футбольном поле, но все же ему не стоит переходить в «Венецию».

В текущем сезоне 24-летний форвард принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и записал в свой актив две результативные передачи.