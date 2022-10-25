Газзаев: «Легионеры ЦСКА сдали, это влияет на результат»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру легионеров столичного клуба.

«Легионеры ЦСКА явно сдали, и уже вторую игру чемпионата подряд их тренер меняет. Падают на ровном месте, прячутся за кем-то. Вот такая игра со стороны Медины и Карраскаля. Это влияет на результат», — сказал Газзаев «КП Спорт».

Эксперт заявил, что защитник Бруно Фукс является для него загадкой, потому что его называют хорошим футболистом, но он почти не играет, постоянно травмируется.

После 14-ти туров ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 26 набранных баллов.