Стало известно, когда Галактионов возглавит «Локомотив»

Недавно «Локомотив» отправил в отставку Йозефа Циннбауэра по причине неудовлетворительных результатов команды. На временной основе с «железнодорожниками» работает Андрей Фёдоров. При этом московский клуб активно связывают с Михаилом Галактионовым, ныне совмещающим работу в «Пари НН» и молодёжной сборной России.

Как сообщает телеграм-канал «Вы кого мне притащили?!», Галактионов примет «Локомотив» на следующей неделе. Последнюю игру у руля «Пари НН» молодой специалист проведёт 30 октября – против «Крыльев Советов».

«Локомотив» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги России.