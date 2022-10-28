Соломатин считает, что ЦСКА будет непросто в матче с «Локомотивом»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Соломатин высказался в преддверии столичного дерби «Локомотив» - ЦСКА.

«У ЦСКА куча моментов, но реализация подводит. «Армейцам» точно не будет легко с «Локомотивом», — приводит слова Соломатина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, последние встречи между этими клубами показали, что ЦСКА не было легко, а у «Локомотива» сменилось руководство, это является плюсом для «железнодорожников».

«Локомотив» примет на своем поле ЦСКА в рамках матча 15-го тура Российской премьер-лиги, встреча состоится завтра, 29 октября, стартовый свисток запланирован на 19:00 по московскому времени.