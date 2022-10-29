Пименов: У «Локомотива» есть шансы в матче с ЦСКА

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов оценил шансы «Локомотива» в предстоящем дерби с ЦСКА. По мнению эксперта, «железнодорожники» не готовы в физическом плане, а ЦСКА является сильной командой, которая борется за самые высокие позиции в РПЛ.

«У «Локомотива» нет шансов сегодня? Не думаю. Болельщики должны поддержать команду, тренера и новых людей в клубе», — приводит слова Пименова «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» примет на своем поле ЦСКА сегодня, 29 октября, в рамках заключительного тура первого круга чемпионата России, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.