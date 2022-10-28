Агент Дивеева рассказал, когда игрок вернётся на поле

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопрос о сроках восстановления игрока.

«Восстановление идет по плану, все нормально. Учитывая точку, в которой мы сейчас находимся, я думаю, что полноценная работа в общей группе может начаться на зимних сборах», — заявил Ерёмин «Спорт-Экспресс».

Агент отметил, что Дивеева не стоит ждать раньше этого времени, игрока можно будет увидеть на поле уже весной.

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.