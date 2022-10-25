​Агент рассказал о предложениях, которые были у Карраскаля

Агент Мартин Родригес, который работает с атакующим полузащитником ЦСКА Хорхе Карраскалем, высказался о предложениях, которые в летнее трансферное окно были у футболиста.

«Летом некоторые клубы Серии А действительно делали нам предложения. Также многие клубы из Бразилии пытаются подписать Хорхе, используя правила ФИФА», - сказал Родригес sport24. Агент отметил, что Карраскаль уважает ЦСКА, чувствуя доверие со стороны клуба.

В сезоне 2022/2023 Хорхе Карраскаль провёл за ЦСКА 14 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт пять голов и четыре результативных паса на партнёров.

ЦСКА на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.