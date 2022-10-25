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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент рассказал о предложениях, которые были у Карраскаля

25 Октября 2022 • 17:21 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
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29.10 19:00

Агент Мартин Родригес, который работает с атакующим полузащитником ЦСКА Хорхе Карраскалем, высказался о предложениях, которые в летнее трансферное окно были у футболиста.

«Летом некоторые клубы Серии А действительно делали нам предложения. Также многие клубы из Бразилии пытаются подписать Хорхе, используя правила ФИФА», - сказал Родригес sport24. Агент отметил, что Карраскаль уважает ЦСКА, чувствуя доверие со стороны клуба.

В сезоне 2022/2023 Хорхе Карраскаль провёл за ЦСКА 14 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт пять голов и четыре результативных паса на партнёров.

ЦСКА на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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ЦСКА Москва Хорхе Карраскаль
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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