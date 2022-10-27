Колосков: «Чалов совсем не умеет бить по мячу»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил нападающего ЦСКА Фёдора Чалова с игроком «Спартака» Александром Соболевым.

Колосков считает, что на данный момент Соболев превосходит Чалова во многих компонентах, а особенно в умении бить по мячу.

«Соболев может обыграть, у него почти невозможно отобрать, он отлично принимает мяч, у него нормальный, поставленный удар. Чалов, безусловно, хороший игрок, но я поражаюсь, что он совсем не умеет бить по мячу. Видимо, его никто не учил этого делать. Когда Фёдор пробивает издали — мяч то летит на 25 метров вверх, то катится по траве», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Соболев провёл в составе «красно-белых» 17 матчей, забив в них девять голов и отдав шесть результативных передач. На счету 24-летнего Чалова 11 мячей и два ассиста в 16 встречах.