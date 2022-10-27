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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Чалов совсем не умеет бить по мячу»

27 Октября 2022 • 13:48 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
1 3.80 X 3.75 2 1.90
29.10 19:00

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил нападающего ЦСКА Фёдора Чалова с игроком «Спартака» Александром Соболевым.

Колосков считает, что на данный момент Соболев превосходит Чалова во многих компонентах, а особенно в умении бить по мячу.

«Соболев может обыграть, у него почти невозможно отобрать, он отлично принимает мяч, у него нормальный, поставленный удар. Чалов, безусловно, хороший игрок, но я поражаюсь, что он совсем не умеет бить по мячу. Видимо, его никто не учил этого делать. Когда Фёдор пробивает издали — мяч то летит на 25 метров вверх, то катится по траве», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Соболев провёл в составе «красно-белых» 17 матчей, забив в них девять голов и отдав шесть результативных передач. На счету 24-летнего Чалова 11 мячей и два ассиста в 16 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Вячеслав Колосков Фёдор Чалов Александр Соболев
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