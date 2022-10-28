Тарханов назвал победителя матча «Локомотив» - ЦСКА

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящей встречи 15-го тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА.

«Я думаю, ЦСКА выиграет в этом матче. «Армейцы» сейчас сильнее «Локомотива», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

По мнению эксперта, ЦСКА будет иметь преимущество на поле, потому что у «железнодорожников» нет такой быстрой игры и контроля мяча, у «армейцев» футболисты более высокого класса.

ЦСКА занимает 3-е место в РПЛ, набрав 26 очков, а «красно-зеленые» идут на 14-й строчке, имея 12 баллов.

Столичное дерби между «Локомотивом» и ЦСКА состоится завтра, 29 октября, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.