Булыкин: «Локомотив» не в лучшей ситуации»

В пятнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Локомотив» сразится с ЦСКА, и Дмитрий Булыкин, в прошлом выступавший за «Локомотив», считает, что железнодорожники смогут преподнести сюрприз. ЦСКА уже терял неожиданные очки в играх с командами из второй половины турнирной таблицы, в частности, проиграл «Торпедо» в десятом туре РПЛ.

- «Локомотив» находится не в лучшей ситуации, а ЦСКА сражаются за первую тройку и им надо брать очки, чтобы не отставать. Думаю, нас ждет очень интересная игра, в которой ЦСКА фаворит, но «Локо» может преподнести сюрприз, если хорошо настроится на игру, - считает Булыкин, слова которого прозвучали в эфире телеканала «Матч ТВ».