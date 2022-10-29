Педро Габриэл рассказал, чем бы занимался, если бы не футбол

Игрок «Локомотива» Педро Габриэл рассказал, чем бы он занимался в жизни, если бы не футбол.

22-летний бразилец признался, что футбол оградил его от разного рода соблазнов и негативного влияния. По словам Педро Габриэла, некоторых его знакомы уже нет в живых.

«У молодого парня из фавелы изначально не очень много перспектив. Если ты смог вырваться оттуда, это уже что-то значит. В Жардим-Пери было много соблазнов и негативных влияний. Сбиться с пути было очень легко. Если бы не футбол, я бы занимался не очень правильными вещами», — цитирует Педро Габриэла Sport24.

Напомним, футболист перешёл в «Локомотив» из «Брагантино» в начале сентября. В футболке «железнодорожников» вингер успел провести девять матчей, отметившись в них четырьмя забитыми голами, а также одной результативной передачей.