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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Давидс: «У Цорна есть потенциал, чтобы стать одним из топовых менеджеров или директоров в Европе»

26 Октября 2022 • 11:04 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
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29.10 19:00

Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс поделился мнением об экс-спортивном директоре московского клуба Томасе Цорне.

Напомним, Цорн покинул «Локомотив» вместе с тренерским штабом команды после разгромного поражения «красно-зелёных» в матче 12-го тура РПЛ от «Сочи» (0:4). Ранее экс-спортивный директор «железнодорожников» также работал в «Спартаке».

По мнению Давидса, Цорн способен стать одним из лучших футбольных менеджеров Европы.   

«Определённо, у Томаса есть потенциал, чтобы стать одним из топовых менеджеров или директоров в Европе. Он понимает, в каких направлениях нужно двигаться, понимает, какой тип игроков нужен под определённую ситуацию. Он ещё молод, но у него есть всё, чтобы быть на вершине», — цитирует Давидса «РБ Спорт».

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» расположился на 14-м месте турнирной таблицы, набрав 12 очков. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 29 октября против ЦСКА. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Томас Цорн Фадлу Давидс
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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