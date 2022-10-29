Габриэл: «Не боялся лететь в Россию»

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл рассказал о своём переезде в Россию.

«Поговорил с мамой. Она знает о событиях, которые происходят с Россией, и очень сильно переживала. Я постарался ее успокоить. Скажу сразу - не боялся лететь в Россию, потому что доверяю своему агенту и «Локомотиву», - приводит слова футболиста Sport 24.

Габриэл сказал, что сразу же после разговора с мамой провёл встречу с руководством своего теперь уже бывшего клуба «Америка Минейро», которое не хотело, чтобы игрок покидал бразильский коллектив.

Однако в конечном итоге футболист и клуб расстались на хорошей ноте.

После 14 проведённых игр столичный «Локомотив» занимает 14 позицию в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «красно-зелёные» проведут дома, соперником станет московский ЦСКА. Начало поединка - 29 октября в 19:00.