Газзаев: «Я приглашал Павлюченко в ЦСКА»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал, что приглашал в «армейский» клуб экс-нападающего национальной команды Романа Павлюченко. Напомним, в четверг, 27 октября, известный футболист объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Такого футболиста хочет видеть каждый тренер. Я им интересовался, хотел видеть в команде, приглашал. Он был настоящим форвардом, который обладал бомбардирским чутьём и высоким уровнем мастерства, такое дано не каждому», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

В период своей профессиональной карьеры Павлюченко выступал за такие команды, как «Спартак», «Локомотив» и лондонский «Тоттенхэм». Нападающий дважды выигрывал Кубок России, а также два раза становился лучшим бомбардиром чемпионата.