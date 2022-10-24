Шикунов: «Локомотив» ищет молодого тренера, имеющего опыт работы с молодёжью

Функционер Александр Шикунов поделился мнением о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива». Напомним, сейчас 38-летний специалист возглавляет «Пари НН» и молодежную сборную России.

«В пользу Галактионова говорит успешная работа с молодежной сборной страны. Команда у «Локомотива» молодая и потому вдвойне нуждается в правильном управлении», — приводит слова Шикунова Betonmobile.

Ранее сообщалось, что Галактионов подпишет с «Локомотивом» трудовое соглашение на три года.

После 14-ти туров «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 12 набранных очков.