Булыкин — о Давидсе: «Результат говорит сам за себя»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал высказывание экс-тренера «железнодорожников» Фадлу Давидса, который ранее заявил, что если бы его не уволили, то столичный клуб в конце сезона боролся бы за самые высокие позиции.

«Можно было бы сказать, что заняли бы еще место в тройке, и что от этого изменилось бы? Здесь говорить можно все что угодно, но результат говорит сам за себя», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что в «Динамо» в свое время тоже все утверждали, что команда не покинет элитный дивизион, но в итоге в последнем туре отправились в Первую лигу.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков после 14 туров.