Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Венеция» заинтересована в подписании Чалова

24 Октября 2022 • 18:25 Комментировать
Венеция
...
Асколи
1 2.17 X 3.45 2 3.30
29.10 15:00

Главный скаут «Венеции» Александер Мента заявил, что команда заинтересована в приглашении форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

«Мы бы хотели подписать Фёдора Чалова. Он находится в шорт-листе «Венеции», планируем сделать запрос в ЦСКА. Чалов нам очень нравится», — заявил Мента «Чемпионату».

«Венеция» выступает в итальянской Серии Б. Стоит отметить, что за этот клуб играет другой российский футболист — Денис Черышев.

В текущем сезоне 24-летний Чалов принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и записал на свой счет две результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 7,5 миллионов евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Венеция Фёдор Чалов Александер Мента
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕНЕЦИЯ АСКОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
101 мин
Урал Урал
Крылья Советов Крылья Советов
2
1
2.65 3.55 2.65
Видео
24.10.22 в 20:00
Зенит Зенит
Сочи Сочи
1.28 6.00 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
19:23 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что Абаскаль может покинуть «Спартак»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: Чалову не стоит переходить в «Венецию» 1
18:51 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» получил все деньги от «Аталанты» за трансфер Миранчука
18:18 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин: Абаскаль может повторить успехи Эмери в Европе
18:15 · Россия. Премьер-лига
Магомедов: «Говорить, что мы вылетим? Нет, я уверен» 1
18:12 · Россия. Премьер-лига
Алексей Мелёшин — о матче с «Химками»: Крупная победа «Спартака» — по делу
17:58 · Россия. Премьер-лига
Кутицкий: Не перейду в другой московский клуб
17:50 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов – о тренере «Локомотива»: «Понимаю, если бы пригласили Игоря Осинькина»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Игонин считает, что Сычевой пригодился бы «Зениту» 1
17:39 · Россия. Первая лига
Яровинский – о сборах «Рубина»: «Россия или зарубеж? Работаем по разным направлениям»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов – о матче «Оренбург» - ЦСКА: «Ничья — закономерный результат»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Мойзес счастлив играть в РПЛ»
17:09 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: Дзюба не вернётся в «Зенит» 1
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 2
16:37 · Россия. Премьер-лига
Бейл — о Чирковиче: Он является нашим ребёнком
Все новости
Рекомендуем