«Венеция» заинтересована в подписании Чалова

Главный скаут «Венеции» Александер Мента заявил, что команда заинтересована в приглашении форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

«Мы бы хотели подписать Фёдора Чалова. Он находится в шорт-листе «Венеции», планируем сделать запрос в ЦСКА. Чалов нам очень нравится», — заявил Мента «Чемпионату».

«Венеция» выступает в итальянской Серии Б. Стоит отметить, что за этот клуб играет другой российский футболист — Денис Черышев.

В текущем сезоне 24-летний Чалов принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и записал на свой счет две результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 7,5 миллионов евро.